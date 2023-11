Julia Wieniawa to już nie tylko aktorka i piosenkarka, ale przede wszystkim influencerka i trendsetterka. Śmiało możemy powiedzieć, że młoda gwiazda już od dawna wyznacza trendy i jest wzorem do naśladowania dla tysięcy młodych kobiet. Julia Wieniawa chętnie stawia na styl glamour i zawsze zwraca uwagę swoimi lookami. Bez wątpienia wie, co jest na topie i jeszcze nigdy nie zaliczyła modowej wpadki. Idąc na brażowe imprezy, pozwala sobie na więcej, ale na co dzień jej styl jest prosty do skopiowania. Tym razem na Instagramie pokazała swój look stworzony z ciuchów i dodatków z H&M. Znamy ceny!

Julia Wieniawa stawia na popularną sieciówkę

Julia Wieniawa ceni sobie luksusowe marki i lubi pochwalić się torebką od Diora czy okularami Chanel, ale nie oznacza to, że nie sięga po popularne i niedrogie sieciówki. Tak jak teraz! Gwiazda wybrała look, który w prosty sposób i wykorzystując niewielkie nakłady finansowe można skopiować i wykorzystać na co dzień. Julia miała na sobie bowiem ramoneskę i sukienkę w delikatny kwiatowy wzór, a do tego buty na platformach i beret. Całą stylizację można skompletować w szwedzkiej sieciówce.

Modną i ponadczasową ramoneskę można kupić w H&M za 149,99 złotych. Ten model kurtki występuje w sieciówce w wielu różnych fasonach i krojach, więc każda kobieta znajdzie coś dla siebie - wersję minimalistyczną lub bardziej ozdobną, dopasowaną lub oversize'ową. Sukienka kosztuje natomiast 59,99 złotych, a buty 129,99 złotych. Stylowy beret jest najtańszy - trzeba za niego zapłacić jedyne 39,99 złotych. Zobaczcie poniżej wszystkie elementy stylizacji Julii Wieniawy. Podoba się wam jej look?

Mat. prasowe

Kurtka z H&M w cenie 149,99 złotych

Mat. prasowe

Sukienka z H&M w cenie 59,99 zł

Mat. prasowe

Buty z H&M w cenie 129,99 zł

Mat. prasowe

Beret z H&M w cenie 39,99 zł