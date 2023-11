1 z 4

Kolejny dzień, kolejna stylizacja Julii Wieniawy. Gwiazda uwielbia zarówno sportowe, casualowe rozwiązania jak i eleganckie. Do tej drugiej grupy należy zaliczyć jej najnowszy look, na który składa się wykonana z delikatnego materiału plisowana sukienka z szerokimi obcasami oraz białe, "babcine" czółenka. Sprawdziliśmy dla Was gdzie i za ile 20-latka upolowała te cudeńka, które o dziwo nie kosztują majątku! Swoją drogą, do twarzy jej w błękicie?

Sprawdźcie!

