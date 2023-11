1 z 5

Co myślicie o stylu Julii Wieniawy? Naszym zdaniem, choć 19-letnia aktorka miewała swoje modowe wzloty i upadki, nie przychodzi nam do głowy druga dziewczyna, która równie mistrzowsko oscyluje stylowo pomiędzy latami 90. i nowymi trendami.

No i do tego dochodzą sieciówki. Nie ma to jak dobry, odgórny przykład na to jak stylizować ubrania z przystępnych cenowo sklepów. A Julia Wieniawa nieustannie zamieszcza na swoim Instagramie stylówy, w których łączy designerskie dodatki (wciąż chcemy jej torebkę Nile od Chloe) z tanimi ubraniami dla zwykłych śmiertelników.

Chcecie przykładu? Proszę bardzo – aktorka właśnie wrzuciła zdjęcie stylizacji od stóp do głów w sieciówkach. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć – i przygotujcie się na mały szok cenowy.

