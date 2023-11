Julia Kamińska, aktorka znana z serialu "BrzydUla", ostatnio zniknęła z show-biznesu. Nie bywa na imprezach, nie pozuje na ściankach, ale to nie znaczy, że całkowicie zrezygnowała z kariery! Wręcz przeciwnie. Aktorka obecnie gra w serialu "Na Wspólnej" i właśnie... otworzyła własny salon piękności! "Bonjur madame" to miejsce, w którym można zadbać o swoje paznokcie.

Uwielbiam klimat garderoby teatralnej, to, że wchodzę tam jako zwyczajna dziewczyna, a wychodzę pięknie uczesana, umalowana, gotowa do pracy na scenie. Korzystając z pomocy przyjaciół: najlepszych stylistów fryzur i charakteryzatorów filmowych, postanowiłam stworzyć wyjątkowy, przytulny salon, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda. Oferujemy makijaże, fryzury i manicure&pedicure. Sama korzystam ze wszystkich naszych usług i gwarantuję najwyższą jakość. Właśnie w Bonjour Madame przeszłam metamorfozę do nowej roli w filmie ‘Narzeczony na niby’ i zostałam blondynką – mówi Julia Kamińska.