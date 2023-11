3 z 6

Luźny, nonszalancki i ekstrawagancki to styl Johnny Deppa należącego do czołówki amerykańskich gwiazd, którego przedstawiać nie trzeba. Kapelusze, okrągłe okulary, apaszki, poszarpane dżinsy i bransoletki to podstawa w garderobie aktora! Wszystko wygląda na trochę "postarzone" ale to właśnie dodaje charakteru jego stylizacją i sprawia ,że wygląda na tajemniczego. Podoba się wam styl Jonnyego Deppa?