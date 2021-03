Joanna Opozda zmieniła kolor włosów! Wybrała intensywny, różowy kolor! Ładnie?

Joanna Opozda zdecydowanie lubi swoje blond włosy i do tej pory nigdy bardzo nie kombinowała ani z fryzurą, ani z kolorem. Internauci zawsze chwalili jej grube i długie pasma. Tym bardziej więc zaskakuje metamorfoza, w jakiej pokazała się aktorka. Gwiazda pokazała zdjęcie, na którym jej włosy są bardzo różowe! Ładnie?

Joanna Opozda pokazała się w różowych włosach!

Joanna Opozda zawsze chwali się pięknymi blond włosami. Kto śledzi aktorkę na Instagramie, ten wie, że gwiazda nie gustuje w ekstrawaganckich stylizacjach i stawia na mniej wyraźne kolory. Mimo tego Asia bardzo lubi odważne stylizacje podkreślające jej nienaganną sylwetkę. Skąd więc tak radykalna zmiana na róż? Pojawiły się już przypuszczenia, że może mieć to związek z powrotem do życia aktorki Antoniego Królikowskiego. Tym razem jednak chodzi coś innego.

Różowy to na pewno jeden z ulubionych kolorów, jakie nosi aktorka. Nic więc dziwnego, że w różowych włosach wygląda naprawdę świetnie! Wygląda jednak na to, że zmiana jest tymczasowa, ponieważ do zdjęcia, na którym Asia jest ubrana w różowe futerko idealnie dopasowane do koloru włosów widać filmowy klaps. Wygląda więc na to, że aktorka zmieniła się chwilowo i tylko na potrzeby roli!

Tak czy inaczej, Joanna Opozda wygląda w różowych bardzo korzystnie. Pasują doskonale do jej niebieskich oczu! Też tak myślicie?

Zobacz też: Joanna Opozda zdradziła, ile waży! Była partnerka Antka Królikowskiego znowu schudła?

Joanna w różowych włosach wygląda zupełnie inaczej, ale na pewno bardzo korzystnie.

Instagram

Na co dzień Joanna nosi piękne blond włosy.

East News

Aktorka wybiera zdecydowanie ponadczasową klasykę niż ekstrawaganckie rozwiązania.