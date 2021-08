Sezon jesienny zbliża się do nas wielkimi krokami! Na jaką sukienkę postawić? O dziwo, możesz wybrą jeden z letnich modeli z wyprzedaży! Sukienki to idealna alternatywa dla jeansów, aby zawsze wyglądać kobieco i dziewczęco. Wybraliśmy kilka modeli, które pokocha każda z was. Te sukienki są klasyczne, dziewczęce, a co najlepsze - niektóre z nich można nosić cały rok! Jesienią 2021 również! Te propozycje w stylu Julii Wieniawy z pewnością przypadną Wam do gustu. Zobacz także: Sukienki w kwiaty w stylu Katarzyny Cichopek to hit wiosny i lata 2021! Znajdziecie je teraz na promocjach nawet za 29,99 zł [Reserved, Sinsay, House, Mohito] Julia Wieniawa i sukienka we francuskim stylu Najmodniejszy fason lansowany na Instagramie. Największe it-girls z całego świata mają w swojej szafie sukienkę w francuskim stylu. Dziewczęcą, zazwyczaj o długości midi, w drobne kwiaty, podkreślająca kobiece kształty. W nich każda sylwetka będzie wyglądała idealnie. To świetny wybór, jeśli szukasz czegoś, co odświeży Twoją szafę. Całość stylizacji uzupełnią modne letnie buty oraz torebki . W tym sezonie postaw na sukienkę francuskiej dziewczyny, a na pewno będziesz się czuła fantastycznie! Właśnie taką podobną sukienkę ma Julia Wieniawa! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️ (@juliawieniawa) Biała sukienka w stylu Julii Wieniawy Biała, zwiewna sukienka od zawsze kojarzy się z latem. To kwintesencja słonecznych dni, wakacji nad brzegiem morza i długich wieczorów. Absolutny must have...