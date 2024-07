Joanna Krup znów nas zaskoczyła! Tym razem prostotą i elegancją swojej stylizacji. Na wizytę w studiu TVN gwiazda wybrała jasny golf i błękitne spodnie dzwony z kolekcji duetu Bohoboco. Do tego pastelowego zestawu Joanna Krupa dodała prosty czarny płaszcz i czarne szpilki. Tym razem zabrakło kosztownych dodatków światowych domów mody (zobaczcie: Stylowa Joanna Krupa z efektowną torbą za 3600 złotych! Wiemy, co to za marka!).

Nam taka wersja Joanny bardzo przypadła do gustu. A wy, jak ją oceniacie?

Joanna Krupa w kreacji duetu Bohoboco

Podoba wam się fryzura Joanny Krupy?!