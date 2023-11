1 z 6

To bez wątpienia news dnia! Dwutygodnikowi „Flesz" udało się ustalić, że na początku lipca w Los Angeles Joanna Krupa i biznesmen Douglas Nunes wzięli sekretny ślub. Dlaczego sekretny? Otóż dlatego, że... widziała o nim tylko para młoda.

Tak czy inaczej, o blondwłosej jurorce Top Model zrobiło się znów głośno. W minioną niedzielę modelka i aktywistka na rzecz praw zwierząt wystąpiła w programie „Dzień Dobry TVN". Jak nakazuje show biznesowa tradycja, wychodząca ze studia gwiazda zapozowała paparazzi na ul. Marszałkowskiej w Warszawie, prezentując swoją stylizację.

Z okazji pierwszego po ślubie występu w telewizji, Krupa postanowiła rozbić bank. Miała na sobie jeansową mini, której cena zbije was z nóg! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

