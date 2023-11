Joanna Koroniewska, od kiedy zaczęła być bardzo aktywną użytkowniczką Instagrama, często publikuje swoje stylizacje. I okazuje się, że aktorka ma doskonałe wyczucie stylu. Jej letnie zdjęcia zachwycają, a pod każdym pojawia się mnóstwo komentarzy z komplementami. Ostatnio gwiazda opublikowała swoją fotkę ze spaceru po plaży w Juracie. Wiemy, jakiej marki jest sukienka Joanny Koroniewskiej i ile kosztuje!

Joanna Koroniewska na plaży w sukience za 820 zł!

Joanna Koroniewska prezentuje na swoim instagramowym profilu coraz bardziej wyszukane stylizacje. Widać, że zabawa modą spodobała się aktorce, a jej styl przypadł do gustu wielu Internautkom, które inspirują się jej zestawami.

Gwiazda najczęściej wybiera kobiece looki złożone z sukienek, zwiewnych spódnic i koszulek. Tym razem zaprezentowała wakacyjną, ale dosyć nietypową stylizację na wieczorny spacer po plaży. Na tę okazję wybrała długą sukienkę bez pleców marki Zaquad w kolorze pudrowego różu. Ten model kupimy na stronie marki za 820 zł i z powodzeniem sprawdzi się on na ważne wyjście.

Pod zdjęciem poruszyła temat ważny dla matek. Joanna Koroniewska w opisie pod zdjęciem przyznała, że ma narcystyczną naturę. Aktorka, która dotychczas poświęcała swój czas dla dzieci, coraz częściej "robi coś tylko dla siebie". Swoim fankom, które uwielbiają szczere i zabawne posty gwiazdy przesłała dużo dobrej energii.

Oversizowe sukienki to gorący trend sezonu!

Gwiazdy pokochały obszerne długie suknie, w których chowa się niemal cała sylwetka. Noszą je m. in. Izabela Janachowska, Anna Wendzikowska czy Katarzyna Cichopek. Co prawda tego typu modele mają tyle samo zwolenniczek, co przeciwniczek, ale trzeba przyznać, że Joanna Koroniewska prezentuje się doskonale. Podkreślają to jej fanki, które pod zdjęciem piszą:

Cudowne! Co za zdjecie!!! Jak obraz! Cudna kobieta na tych fotach ???? Jak nimfa ❤️ pięknie ???? Wow, co za ujęcie ???? piękne polskie morze ???? i cudna Ty ????

Jaw Wam się podoba nowa stylizacja Joanny Koroniewskiej?

