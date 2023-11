Joanna Koroniewska zachwyciła ostatnio swoją stylizacją! Aktorka zaczyna stawiać na najgorętsze trendy sezonu i robi to naprawdę dobrze. Joanna Koroniewska pokazała swój kolorowy look i nie będziemy ukrywać, że nie każdy zdecydowałby się na taki miks kolorystyczny, ale świat należy do odważnych!

Reklama

Im jestem starsza tym bardziej kolorowa ???????? Dobrze, że przynajmniej CZASAMI jednak wybieram dłuższe wersje stroju niż takie absolutnie już za krótką ????????No właśnie - nie lubię słuchać, że coś komuś wypada nosić, zwłaszcza jeśli chodzi o wiek- moim zdaniem to kwestia absolutnie indywidualna - napisała Joanna Koroniewska.

Wiemy, gdzie można kupić jej ubrania!

Joanna Koroniewska postawiła na znane sieciówki

Joanna Koroniewska połączyła najmodniejsze kolory i fasony sezonu. W jej looku nie zabrakło różowej marynarki (hit!) oversize'owej, czyli modelu, który latem 2019 wypada mieć w swojej szafie. Do tego dobrała plisowaną spódnicę z Zary. Kolor pomarańczowy, tak jak róż, również króluje w tym sezonie.

Joanna Koroniewska nie zapomniała o sneakersach. Jej model pochodzi z kolekcji marki Puma. Natomiast biała torebka, idealna na lato, to projekt marki Ochnik.

Podoba się wam stylizacja Joanny Koroniewskiej?

Instagram

Instagram