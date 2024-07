Joanna Horodyńska kocha seksowne szpilki. Ale jak się okazało w tej dziedzinie również nie boi się modowych eksperymentów. Ostatnio naszą uwagę zwróciły jej dwie stylizacje z niezwykłymi butami znanych marek. Co ciekawsze, w obu główną rolę odgrywała ta sama sukienka. Rzecz jasna, nie była to sukienka byle jaka! Suknia w różnokolorową kratę, która tak przypadła do gustu Joannie Horodyńskiej pochodzi z kolekcji domu mody Marni. Za pierwszym razem stylistka zestawiła ją z ekstrawaganckimi chodakami z futerkiem marki Gucci. Drugim - ze sportowymi butami ulubionego domu mody gwiazdy Marni.

Reklama

I właśnie ta stylizacja Joanny spodobała nam się bardziej. A wy którą wersję wybieracie?

Zobaczcie: Joanna Horodyńska w efektownym ponczo w kolorowe paski. Koniecznie zobaczcie jej dodatki!

Zobacz także

Joanna Horodyńska na ramówce Polsat Cafe

East News

Skórzane buty z futerkiem domu mody Gucci. Hit czy kit?

East News

Joanna Horodyńska z hitem sezonu - torebką z frędzlami!

Sportowe buty Marni kosztują 1650 zł

Lubisz styl sportowy? Koniecznie wejdź na Modago.pl i znajdź buty sportowe damskie.

Reklama

Ulubiona sukienka gwiazdy pochodzi z najnowszej kolekcji domu mody Marni - cena, 5166 zł