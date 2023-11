1 z 5

Joanna Horodyńska – czyli prawdziwa fashionistka z krwi i kości – dobrze wie co w trawie piszczy jeśli chodzi o gorące marki, gorące trendy – i najwyraźniej gorące buty.

Wszystko wskazuje na to, że stylistka, modelka oraz nadworna felietonistka modowa Party właśnie zakupiła parę butów, które są jak ostateczna, maksymalnie modowa, stylowo pokręcona wersja pantofelka Kopciuszka.

Jej boskie czółenka są dziełem jednej z najgorętszych marek w całej branży mody, natomiast ich cena – przysporzy was o mały atak serca. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o tych boskich butach.

