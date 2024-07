Ewa Farna nie bywa często na salonach, dlatego każde jej wyjście na imprezy budzi wiele emocji. Ostatnio piosenkarka pojawiła się na gali Glamour, gdzie została okrzyknięta “Kobietą roku”. Gwiazda miała na sobie długą kreację ze sporym dekoltem i rozcięciem. Wybór tej sukienki został ostro skrytykowany przez Tomasza Jacykowa i Joannę Horodyńską w programie “Gwiazd na Dywaniku”, gdzie styliści oceniają kreacje gwiazd.

Jacyków: Tzn to jest tak, nie ma problemu z sylwetką bo po prostu są sylwetki szczupłe i sylwetki konkretne. Ale konkretna sylwetka ubrane w tkaninę, która właściwie królowała w latach 80. czyli poliester z wystającym włosem w kolorze granatowym to fantastyczna sukienka dla teściowej na weselu. Np. wesele w Mławie i teściowa w takiej długiej.. To nie ma nic wspólnego z modą, to wesele w Mławie jest.

Horodyńska: A tutaj jednak było rozdanie nagród. Ewa została kobietą roku Glamour i miała błyszczeć. I może te nitki, frędzle miały błyszczeć tam?

Jacyków: No błyszczała sukienka granatowa, bardzo dojrzale Ewa wygląda w tym granacie i w tym fasonie i w tych kasztanowych włosach.

Horodyńska: Akurat nie czepiaj się głowy, piękna kobieta i piękna fryzura, którą można by dołożyć do czegoś nowoczesnego i stworzyć interesującą sylwetkę. Co do formy sukienki to nie była taka zła, podkreśliła to co miała podkreślić. Tylko ten materiał.