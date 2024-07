Zmiany, zmiany, to zawsze dobra rzecz. Niektórzy zwyczajnie ich potrzebują, być poczuć nową energię, zaskoczyć otoczenie, wyrwać się ze szponów rutyny. Patrzę na ten fakt trochę z własnego punktu widzenia, sama całkiem niedawno poczyniłam zmiany.

Jednak zmiany grożą czasem zatraceniem tego, co magiczne, co nas wyróżnia, co nam pozwała nadal wychodzić przed szereg. Trudna sprawa, by na końcu drogi - mimo wszystko - pozostać sobą. Dla gwiazd, by nie utracić wiernych fanów, zafascynowanych kreowanym przez lata wizerunkiem.

Marika

Jedyna taka... Kojarzona z charakterystycznymi zmianami fryzur, najczęściej na bazie plecionych warkoczyków, afrykańska bogini z białymi włosami. Dziwna i zaskakująca. Zatrzymująca „sobą” przechodniów na ulicy.

Lubiłam patrzeć, jak tworzy własny moment w gąszczu banalnych stylizacji polskich ścianek. Wybierała etniczne stylizacje z domieszką pop-artu, czyli kolorowo, a nawet psychodelicznie. Street style i reggae. Stawiała też na nowoczesne, futurystyczne formy graniczące ze stylem Grace Jones. Można tu było znaleźć ciekawe koncepcje, nawet jeśli nie zawsze udane.

Dzisiaj jej nowy wizerunek trąci nudą i powielającymi się schematami z witryn sklepowych. Nie ma oryginalnych kreacji na scenie i poza nią. Gdzie się podziały tamte fryzury? Patrzę na klona, kogoś, kto na chwilę stanął obok i był mdły niczym kogel mogel bez cukru. To ktoś podobny do nikogo?

Pękła mieniąca się kolorami tęczy bańka mydlana i została pusta przestań, którą trudną będzie czymś wypełnić. Z lekkim drżeniem rąk czekam na sukienkę i pantofle! O nie. Wielka szkoda.

Lady Gaga

Świat się na chwilę zatrzymał, gdy Lady Gaga postanowiła wyglądać ładnie, normalnie, a jednak z pomysłem... Okazuje się, że tak można nawet w przypadku bardzo wyrazistego wcześniejszego wizerunku, który bazował na dostarczaniu emocji kolejnymi przebierankami. Został jakiś niezniszczalny trzon, poza, charakter. A może serial „American Horror story”, gdzie Lady Gaga gra główną rolę daje tę miłą przystań, gdzie warto zacumować łódz. Chwila wahania i jednak da się to przyswoić, bo nastąpiło już zmęczenie i wykończenie wcześniejszego materiału.

Nawet Madonna poddała się po latach, tu proces był krótszy bo i czasy się zmieniły, zwyczajnie przyspieszyły. Zatem zamiast „jajecznych” czy też fioletowych w kolorze peruk mamy własne (?) - przynajmniej takie sprawiają wrażenie - włosy w platynie. Odrobina wizerunku podkradziona Marylin Monroe, Gwen Stefani, czy Madonnie, znajdzie się tu miejsce dla uzdolnionej kopistki wizerunku, Rity Ory. Generalnie blond z naciskiem na retro. No i piękne kreacje godne wytrawnych czerwonych dywanów.

Lady Gaga stała się divą? Co ciekawe wyczuwalna jest w tym swego rodzaju prawda, a i sama artystka wydaje się być mniej wystraszona. Może odczuwa ulgę?

Czy zostaliśmy naprawdę oszukani, czas pokaże...