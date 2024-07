Joanna Horodyńska ocenia:

Królewskie tkaniny mają swój czas. Aksamit i żakard występują osobno, ale też razem. Nosimy jej po zachodzie słońca, jeszcze bardziej podkreślając wieczorowy charakter. Jest to bardzo dosłowne podejście ale może całkiem przyjazne w zastosowaniu?

Niewiele gwiazd na razie skusiło się na ten trend. Jak to zwykle bywa przy okazji nowości, przed szereg wychodzą prawdziwe fashionistki, które niczego i nikogo się nie boją. Inni zaczekają, podpatrują, badają i w końcu lawina ruszy... z różnym skutkiem!

Małgorzata Kożuchowska

Trudności są dla niej jedynie kolejnym wyzwaniem i zabawą bez końca. Małgorzata wybrała aksamitne spodnie w najmodniejszym kolorze sezonu - czerwonego wina. W tym wydaniu aksamit jest niezwykle wyrafinowaną koncepcją i szeroko otwiera przed nami królewskie komnaty.

Spodnie są niezwykłe również poprzez swoją długość. Tak ma być! Obecnie stawiamy na szerokość i maksymalną długość już nie tylko dotykającą ziemi, lecz także nonszalancko na nią opadającą. Prezentuje się dziwnie, jakby z błędem w sztuce, a jednak efekt końcowy jest właściwy i spektakularny.

Górę stanowi jedwabna bluzka łapiąca kolor spodni, lecz w jaśniejszym odcieniu.

Rys na szkle ciąg dalszy - torebka w bladym różu, kompletnie odstająca od reszty. Czarna torebka byłaby banalna, jak dla kogoś, kto zawsze może więcej. To zestawianie kolorów bordo, zgaszona fuksja i blady róż, jest bardzo w retro klimacie, zahacza także o lata 70’. Dzięki niemu barwa spodni jeszcze bardziej wychodzi na wierzch, a aksamit czaruje swoją głębią.

Na koniec zmiana fryzury na ekstrawaganckie uniesienie, staje się żartem ale też świetnym dopełnieniem tej i tak już odwróconej w proporcjach , formach i kolorach stylizacji.

Monika Olejnik

W roli głównej żakardowy płaszcza Dries Van Noten. U projektanta praktycznie w każdym sezonie można zauważyć tę tkaninę. Tworzy on bardzo eklektyczne sylwetki, które docierają do specyficznego gustu, nie są łatwe w noszeniu, wymagają wyczucia. Łamie proporcje, zestawia mało zachowawczo materiały i printy. Dobrze prezentują się jego całościowe koncepcję. Rozdzielenie może być ryzykowne.

Monika Olejnik z pewnością ma wyczucie, dlatego jest to po części jej moda i potrafi ją nosić po swojemu. Płaszcz jest pomysłem na koktajlowe wyjścia. Narzucony na nowoczesną sukienkę niczym halka jest właściwie wyeksponowany, na tym możnaby poprzestać.

Nasz bohaterka lubi jednak iść własnym ścieżkami, za co można ją tylko kochać! Dorzuciła żółtą, dzienną torebkę, która świetnie skomponowała się ze złotymi haftami, a nie jest złota! Do tego czarne, ciężkie sandały ze złotą blaszką, bardzo nowoczesne. Żakard niezwykle łatwo jest ukierunkować retro, a to może dodawać lat, warto przełamywać go czymś z innej planety. No i koniecznie nie kręcić loków i nie układać fryzur godzinami, zwyczajnie, naturalnie, prosto z łóżka. Ciekawie jest też nosić żakard ze zwykłymi jeansami i białym t-shirtem. Myślę, że Monika może nam zafundować niebawem taką odsłonę. To nie jest rzecz na jeden raz, to coś na lata!

Joanna Horodyńska – stylistka, ikona mody. Porzuciła zawód modelki, by zająć się stylizacją, m.in. pokazów mody. Od siedmiu lat prowadzi rubrykę „Modowy Sąd" w magazynie „Party Życie Gwiazd". W ostatnich latach przygotowuje ją z Adą Fijał. Razem z Tomaszem Jacykowem prowadzi program „Gwiazdy na dywaniku" w Polsat Cafe.