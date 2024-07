1 z 9

Połączenie balerin w szpic i wygodnych kapci, czyli klapki z wąskim noskiem to trend, który w tym sezonie pojawił się na wybiegach największych projektantów. (zobacz: Wiosenny must have: ubrania z naszywkami! Nasza redakcja pokochała... dżinsową torebkę!) Kojarzące się z ciżemkami klapki noszą również znane fashionistki: w Polsce m.in. Jessica Mercedes czy Agnieszka Szulim. Tego typu buty są nie tylko bardzo wygodne - mogą być również niezwykle efektowne! Zobacz, jakie modele znajdziesz w najnowszych kolekcjach.

Na zdjęciu: klapki Aldo, 179 zł

