Wynajęcie domu Jessiki Alby nie jest tanie. Miesięcznie trzeba za niego zapłacić ponad 41 tysięcy złotych! Nie dziwi nas tak wysoka kwota. W środku jest naprawdę wszystko, łącznie ze stołem do bilarda! Dom Jessiki Alby mieści w sobie trzy sypialnie, dwie łazienki i imponujący salon, w którym można się zrelaksować w miłym towarzystwie. Do tego dochodzi kominek i klimatyczna kuchnia... Ten dom to naprawdę idealne miejsce do życia!

