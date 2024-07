1 z 14

Tej jesieni błyszczące stroje i dodatki nosimy od rana do wieczora. Nie masz ochoty na sukienkę przypominającą dyskotekową kulę? Wybierz chociaż błyszczące szpilki, mokasyny lub buty w męskim stylu. Model nie ma znaczenia, ważne by w butach odbijały się promienie jesiennego słońca! Tak jak my, gwiazdy bardzo lubią ten trend. Jessica Alba już wybrała dla siebie srebrne sandałki, Kendall Jenner - srebrne botki, zaś Natalia Kukulska - buty w męskim stylu.

Zobaczcie, jakie metaliczne buty udało nam się znaleźć w jesiennych kolekcjach. Jak wam się podobają?

