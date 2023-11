Za nami już 3/4 wakacje, a więc część rodziców myśli już o wyprawce do szkoły dla najmłodszych. Zobacz, co w tym sezonie dla chłopców i dziewczynek proponuje Reserved. Jesienna kampania robi wrażenie!

Przygotowana z myślą o powrocie do szkoły nowa dziecięca kolekcja Reserved na jesień 2019 nawiązuje w swojej stylistyce do minionych dekad. Klimat retro kampusu posłużył za inspirację do sesji zdjęciowej, która podkreśla klimat zabaw podczas szkolnych przerw opisany ciepłą, jesienną gamą kolorystyczną.

To idealne połączenie wygody, praktyczności i stylu - tym razem Reserved w linii dla dzieci, nawiązuje do lat siedemdziesiątych, zarówno w aspekcie koloru (brązy, musztardy, wiele odcieni czerwieni i rudości, przełamanych szkolnym granatem, morską zielenią plus kratki, motywy zwierzęce i wciąż modny nadruk tie dye), jak i kroju (spódniczki i płaszczyki o linii A, sukienki - ogrodniczki, koszule z nakładanymi kieszeniami, kurtki z kożuszkiem). Nie brakuje też college’owych bluz z napisami - takich, jakimi poszczycić się niejedna wielka uczelnia.

