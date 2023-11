1 z 9

Modne koszule w kratę na jesień

Nie masz jeszcze w swojej szafie koszuli w kratę? Musisz to zmienić! To klasyka, która obecnie zyskała status "hot". Kiedyś synonim obciachu, dziś znów obowiązkowa pozycja w garderobie. Kultowe czarno-czerwone koszule to prawdziwy hit! Lecz możesz wybierać z wielu kolorów, tylko jedno pozostaje niezmienne - krata. Koszule w kratę nosimy do dżinsów, tworząc casulowy look, ale też i spódnic w wydaniu nieco bardziej eleganckim. Idealnym uzupełnieniem modnej koszuli będzie skórzana ramoneska lub denimowa kurtka. Na koszulę w kratę skusiła się nawet Melania Trump, która zaprezentowała niezobowiązujący look w czasie spotkania z dziećmi w ogrodzie przy Białym Domu. Zainspiruj się stylem Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych! P.S. Koszulę w kratę możesz nosić również w inne miejsca, nie tylko do ogrodu. ;)

Zobacz najciekawsze modele koszul w kratę z popularnych sieciówek: H&M Reserved, Zaraz i innych. Już od niespełna 60 zł!

