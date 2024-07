Loki zakręcone na papilotach mogą być równie efektowne jak te zrobione przy pomocy lokówki. Ten sposób nie wymaga używania ciepła, dzięki temu nie wysusza włosów i nie sprawia, że stają się matowe i bardziej łamliwe.

Reklama

Ile papilotów potrzeba, żeby zrobić loki?

Do zrobienia loków będziesz potrzebowała od 6 do 20 papilotów. Liczba papilotów, których użyjesz do zrobienia loków, zależy od długości i gęstości włosów oraz od tego, jak duże i jak mocno skręcone mają być loki.

Jeśli masz włosy długie i gęste będziesz potrzebowała więcej papilotów niż osoby o cienkich, krótkich włosach.

Zobacz także

Jeżeli chcesz, żeby loki były drobne i mocno skręcone, przygotuj dużo papilotów. Jeśli natomiast zależy ci tylko na tym, żeby pofalować włosy, użyj mniejszej liczby papilotów.

Jak zrobić loki na papilotach?

1. Nałóż na włosy piankę do stylizacji fryzur, dzięki temu loki będą bardziej trwałe.

2. Rozczesz włosy.

3. Oddziel jedno pasmo włosów. Jeśli chcesz, żeby loki były drobne, oddzielaj wąskie pasemka. Jeśli chcesz mieć fale, bierz grube pasma włosów.

4. Nawiń pasmo na papilot, skręć go i zagnij końce do siebie.

5. Powtórz to ze wszystkimi włosami.

6. Potrzymaj nawinięte na papiloty włosy przez kilka godzin, możesz nawet spać z papilotami.

7. Rozkręć papiloty.

Reklama

8. Roztrzep włosy palcami, a jeśli chcesz, żeby loki były mniej skręcone, rozczesz je.