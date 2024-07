Elegancki wygląd na wielkie wyjścia, czyli jak zawiązać krawat krok po kroku

Najprostsze wiązanie krawata wymaga tylko 5 kroków i nie zajmuje więcej niż 5 minut. Nie każdy jednak wie, że węzeł powinien być dobrany do wzrostu i sylwetki, a także do kołnierzyka koszuli. To, jak zawiązać krawat krok po kroku, powinien wiedzieć każdy mężczyzna, który chce wyglądać elegancko.