10 lat temu Nelly Furtado była u szczytu sławy. Wydany w 2006 roku przez 27-letnią wówczas piosenkarkę album "Loose" sprzedał się w liczbie 12 milionów egzemplarzy i był napakowany hitami, które podbiły listy przebojów - wystarczy wymienić "Promiscuous", "Say It Right" czy "Maneater".

Przez ostatnie lata Nelly Furtado pozostawała jednak w cieniu. O tym, jak bardzo gwiazda zmieniła się od czasów swojej największej popularności, można było przekonać się na gali VH1 Hip Hop Honors, która odbyła się w poniedziałek w Nowym Jorku.

37-letnia artystka pojawiła się na czerwonym dywanie w buraczkowym kombinezonie z asymetrycznym dekoltem, eksponującym jej kobiece kształty. Nelly do kreacji dobrała wyraziste, pomarańczowe buty, ale wzrok najbardziej przyciągała jej odważna, krótka fryzura. Z okazji występu w ramach wydarzenia piosenkarka przebrała się w taliowany, winylowy płaszcz zwracający uwagę połyskującą fakturą.

Co sądzicie o przemianie Nelly Furtado? Czekacie na jej powrót? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Nelly Furtado była jedną z gwiazd poniedziałkowej gali VH1 Hip Hop Honors.

Gwiazda zmieniła się nie do poznania.

37-letnia na czerwonym dywanie pozowała w buraczkowym kombinezonie, a na scenie wystąpiła w winylowym płaszczu.

10 lat temu Nelly słynęła z o wiele bardziej seksownego stylu.