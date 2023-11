1 z 23

Sylwester jest tuż za rogiem – a natychmiast po nim startuje karnawał. To wiedzą wszyscy – ale co to oznacza dla waszych stóp? Nie da się ukryć, że im więcej imprez – tym więcej odcisków i bolących, błagających o parę wygodnych klapek stóp.

Ale nie musi tak być – ciśnijcie obcasy w kąt i postawcie na parę zdobionych, dekoracyjnych płaskich butów. Projektanci nie mogą się mylić – od satynowych klapków u Prady czy inkrustowanych klejnotami mokasynów u Miu Miu, aż po obszyte puszkiem balerinki u Toma Forda – zwróćcie na siebie uwagę oryginalnymi, płaskimi pantoflami. Nie pożałujecie.

Znaleźliśmy dla was 22 płaskich pary na zimowych wyprzedażach – w końcu nikt nie chce przepłacać tuż przed sylwestrem. Łapcie za karty płatnicze i wbijajcie do naszej galerii! Wasze stopy wam podziękują.

