Kiedy ktoś rzuca hasło „polska diwa", nasze myśli natychmiast skupiają się wokół tylko i wyłącznie jednej wokalistki – Edyty Górniak.

Ale jak opisać styl „Edzi"? Musimy przyznać, że stylizacje wokalistki są wyjątkowo rozpoznawalne – jeden rzut okiem i natychmiast wiemy, że mamy do czynienia z autorką hitu „To nie ja". Górniak stawia opór chwilowym trendom i jeśli prześledzicie jej styl sprzed lat, od razu zauważycie, że jej styl w dużej mierze pozostał niezmienny: proste, klasyczne fundamenty stylizacji podkręcone przez akcesoria i biżuterię w szalonych kolorach to uniform Edyty zarówno na co dzień, jak i na wieczorowe wyjścia.

Przejrzeliśmy stylizacje Edyty Górniak sprzed lat i wybraliśmy jej najciekawsze stylizacje. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć!