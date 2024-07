Wykonanie świeżo i naturalnie wyglądającego makijażu, wymaga przestrzegania kilku zasad. Dobrze wykonany makijaż wymaga precyzji i właściwej kolejności nakładania kosmetyków.

Reklama

Dobrze wykonany makijaż daje jednolity kolor cery, podkreślone kości policzkowe, wyeksponowane oczy i usta. Zły makijaż może sprawić, że twarz będzie wyglądała sztucznie, przypominając maskę. Do wykonania naturalnie wyglądającego i estetycznego makijażu wystarczy zaledwie 5 kroków.

Krok 1 – korektor

Pierwszym kosmetykiem jakiego używamy jest kryjący korektor. Korektor nakładamy punktowo na miejsca wymagające ukrycia np. zaczerwienienia, zasinienia, popękane naczynka, blizny, wypryski. Korektor aplikujemy pędzelkiem lub dołączonym do opakowania aplikatorem, a następnie lekko wklepujemy go opuszkiem palca lub gąbeczką kosmetyczną, aby równomiernie wtopił się w skórę. Dzięki nałożeniu korektora podkład równomiernie pokryje twarz.

Krok 2 – podkład i puder

Zanim zaczniesz nakładać podkład, na twarz i okolice szyi nałóż krem o lekkiej, nawilżającej konsystencji. Krem nie powinien być zbyt tłusty, ponieważ podkład nie będzie do niego przylegał. Po nałożeniu kremu odczekaj jedną - dwie minuty, aby kosmetyk zdążył się wchłonąć. Podkład powinien być dopasowany do potrzeb i koloru skóry. Sucha skóra wymaga podkładu nawilżającego, skóra świecąca – matującego. Zależnie od typu urody jakim jesteś (wiosna, lato, jesień, zima) dobierz fluid w tonacji jasnego beżu, porcelanowy, transparentny lub w cieplejszych kolorach żółci. Podkład powinien dokładnie oddawać odcień skóry lub być o ton jaśniejszy. Możesz sprawdzić czy podkład pasuje do cery. Odrobinę fluidu nałóż na skrzydełko nosa lub krawędź żuchwy i porównaj go w świetle dziennym z kolorytem twojej skóry. Podkład nakładaj pędzlem, gąbeczką kosmetyczną lub palcami. Rozprowadź go na całej twarzy, aż do linii żuchwy. Jak dobrać podkład? Ważne, aby nie odcinał się od szyi. Jeżeli po aplikacji podkładu widzisz miejsce, w którym kończy się fluid, linię możesz zatuszować jasnym pudrem.

Zobacz także

Jeżeli dobrze dobrałaś podkład, wystarczy, że rozprowadzisz na nim puder transparentny (sypki lub w kamieniu), który nie zabarwi skóry, a jedynie nada jej matowego efektu. W przypadku, gdy podkład okazał się być za jasny lub za ciemny możesz zneutralizować jego barwę pudrem w przeciwnym kolorze (zbyt jasny fluid – ciemniejszy puder, zbyt ciemny fluid – jaśniejszy puder). Malując twarz pudrem wykonuj koliste ruchy. Najlepszą aplikację zapewnia gruby miękki pędzel. Istotne w pudrowaniu twarzy jest nakładanie pudru zgodnie z kierunkiem włosów (meszku) na twarzy.

Krok 3 – cień i kreska na powiece

Po nałożeniu podkładu i pudru, czas zająć się powiekami. Jeżeli wykonujesz naturalny, codzienny makijaż wybierz neutralny kolor cienia np. beż, kremowy lub delikatną szarość. W przypadku makijażu na specjalną okazję, np. wieczorne spotkanie lub imprezę, sięgnij po bardziej wyraziste kolory. Na wcześniej nałożoną bazę z jasnego cienia nałóż kolor ciemniejszy, rozprowadzając go pędzelkiem na całej powiece. Wśród kobiet popularnością cieszy się kreska na powiece wzdłuż krawędzi rzęs (najczęściej czarna) namalowana eyelinerem lub konturówką (eyeliner wymaga większej niż kredka precyzji, dlatego osobom początkującym proponowane jest malowanie kreski konturówką). Linia na początku (od wewnętrznego kącika oka) powinna być cienka. Stopniowo pogrubiaj ją kierując się do zewnętrznego kącika oka.

Krok 4 – tusz do rzęs i wymodelowanie brwi

Do wydłużenia i pogrubienia rzęs wykorzystaj tusz do rzęs. Tuszuj rzęsy przeciągając po nich szczoteczką 2-3 razy od nasady rzęs do końcówek. Jeżeli na brwiach masz wykonaną hennę, nie musisz robić z nimi nic poza wyczesaniem ich szczoteczką (np. oczyszczoną gęstą szczoteczką ze zużytego tuszu do rzęs). Osoby, które nie mają farbowanych henną brwi, mogą nadać wyrazu brwiom wypełniając je kredką lub brązowym cieniem.

Krok 5 – róż na policzki i szminka

Róż nałożony na kości policzkowe ożywi twarz i dopełni makijaż. Należy pamiętać o zasadzie – kolor różu i szminki powinny być w jednej tonacji (zimnej lub ciepłej). Róż delikatnie nakładaj na kości policzkowe. Dla uzyskania naturalnego efektu wystarczą 2-3 muśnięcia pędzlem po każdej stronie. Szminkę lub błyszczyk rozprowadzaj wzdłuż krawędzi warg, a następnie wypełnij całe usta. Aby powiększyć usta możesz delikatnie obrysować je poza krawędzią lub na szminkę nałożyć bezbarwny błyszczyk.