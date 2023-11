Jak prostować włosy? Dobierając odpowiednią temperaturę do rodzaju włosów, stosując kosmetyki ochronne i prawidłową technikę. Przed prostowaniem włosy należy dobrze wysuszyć, chyba że używane urządzenie ma funkcję prostowania na mokro. Warto je też nawilżyć.

Żeby skutecznie i bezpiecznie prostować włosy, należy wiedzieć, jaką mają strukturę, by odpowiednio dopasować parametry urządzenia. Włosy o różnej porowatości należy suszyć w innej temperaturze. Najbardziej cienkie i podatne na układanie włosy, które szybko same wysychają po myciu, prostuje się w niższej temperaturze (do około 220-230 stopni Celsjusza) niż włosy grube, kręcone i długo schnące (do 260 stopni Celsjusza).

Prostownica najlepsza do użytku domowego

Dobra prostownica powinna mieć płytki tytanowe lub ceramiczne z powłoką turmalinową. Dzięki temu, w odróżnieniu od prostownic poprzedniej generacji, które miały zwykłe płytki ceramiczne, urządzenie przez długi czas zachowuje swoje właściwości i nie ciągnie włosów. Lepiej też dystrybuuje ciepło, co sprzyja regeneracji zniszczonych włosów.

Przed zakupem warto też zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

minimalna i maksymalna temperatura nagrzewania – im wyższa temperatura maksymalna, tym skuteczniejsze prostowanie; Wysoka temperatura pozwala tylko raz przeciągnąć prostownicą po włosach, by były one proste, zamyka też łuski włosa i zapobiega tym samym przesuszaniu oraz uszkadzaniu;

automatyczne wyłączanie – ta funkcja zwiększa bezpieczeństwo użytkowania prostownicy, ponieważ nieużywane urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie przeważnie godziny;

jonizacja – tę funkcję mają najnowocześniejsze prostownice do włosów na podczerwień; dzięki jonizacji włosy są gładkie, lśniące i nie elektryzują się;

czas nagrzewania – dobra prostownica powinna być gotowa do pracy w kilka- czy kilkanaście sekund, urządzenie, które trzeba rozgrzewać kilka minut, może okazać się mało funkcjonalne w codziennym użytkowaniu.

Niemal każda prostownica na rynku ma obrotowy przewód zasilający, który znacznie ułatwia skuteczne prostowanie. Najlepiej przed zakupem upewnić się, że wybrany model także ma tę funkcję.

Prostowanie włosów: pielęgnacja i kosmetyki termoochronne

Prostowanie włosów powinno być poprzedzone ich nawilżeniem i odżywieniem. Dzięki temu gorąco ich nie przesuszy i nie sprawi, że staną się łamliwe i matowe. Po myciu należy nałożyć na włosy odżywkę lub maskę, dokładnie spłukać, a potem dobrze wysuszyć włosy. Na sam koniec warto spryskać je sprejem termoochronnym lub użyć innego kosmetyku o takich właściwościach

Po aplikacji produktu chroniącego przed gorącem warto odczekać kilka minut, zanim rozpocznie się prostowanie.

Jak prostować włosy? Technika i najważniejsze wskazówki

Prostowanie włosów można rozpocząć już na etapie ich suszenia. Włosy o wiele łatwiej później poddają się działaniu prostownicy, jeśli suszy się je suszarką na szczotkę – dużą płaską lub okrągłą.

Włosy należy podzielić na pasma i górne upiąć na czubku głowy. Prostowanie zaczyna się od włosów na karku i kieruje się w stronę boków głowy i do góry, wydzielając kolejne partie.

Pasma prostowanych włosów nie powinny być zbyt grube ani szerokie, by dało się je wyprostować dokładnie i szybko – jednym, maksymalnie dwoma przeciągnięciami prostownicy. Najlepiej wspomagać się gęstym grzebieniem – dzięki niemu można sprawnie wydzielać pasma i rozczesywać je tuż przed prostowaniem. Najskuteczniej jest wydzielone pasmo czesać grzebieniem i tuż za nim prowadzić prostownicę. Włosy traktowane w ten sposób będą sypkie i gładkie.

Po wyprostowaniu włosy można spryskać lakierem czy innym utrwalającym sprejem. Pozwoli to zachować na dłużej uzyskane efekty.