Keratynowe prostowanie włosów jest zabiegiem, dzięki któremu przez kilka miesięcy można cieszyć się jedwabiście gładkimi włosami. W celu jak najdłuższego utrzymania tego efektu należy używać kosmetyków z keratyną, w tym szczególności odżywek i masek do włosów. Oprócz tego warto myć włosy delikatnymi szamponami. Najodpowiedniejsze będą produkty dla dzieci.

Keratynowe prostowanie włosów, nazywane również prostowaniem brazylijskim, polega na odbudowie i wygładzeniu włosów przy użyciu keratyny – białka, które jest podstawowym budulcem włosów i paznokci. Dzięki temu zabiegowi włosy są proste, gładkie, a także nawilżone i zregenerowane.

Pierwsze mycie po keratynowym prostowaniu włosów

Dzięki odpowiedniej pielęgnacji włosów po zabiegu prostowania brazylijskiego, efekt jedwabiście gładkich włosów może utrzymywać się nawet przez pół roku. Najważniejsze jest postępowanie bezpośrednio po zabiegu – do trzech dni po keratynowym prostowaniu włosów nie zaleca się: mycia włosów, a także moczenia ich w basenie i korzystania z sauny. Niewskazane jest również ich wiązanie i spinanie. Po trzech dniach można umyć włosy, jednakże trzeba uważać na to, żeby nie wypłukać keratyny. W tym celu najlepiej używać delikatnych szamponów dla dzieci lub szamponów przeznaczonych do mycia włosów po prostowaniu brazylijskim. Nie zaleca się używać produktów z silikonami oraz alkoholem.

Odżywka po keratynowym prostowaniu włosów

Ważnym elementem pielęgnacji włosów po keratynowym prostowaniu jest ich odżywianie. W tym celu najlepiej zaopatrzyć się w kosmetyki z keratyną. Należy przy tym uważać, żeby nie przesadzić z jej ilością – nadmiar tego białka może skutkować szybszym przetłuszczaniem się włosów. Dodatkowo raz w tygodniu można nakładać maskę do włosów przeznaczoną do włosów po brazylijskim prostowaniu.

Olejowanie po keratynowym prostowaniu włosów

Nie ma przeciwwskazań do tego, żeby olejować włosy po zabiegu keratynowego prostowania. Należy jednak uważać na drogeryjne oleje, które w swoim składzie, mogą zawierać: sole, alkohol, a nawet silikony. Najlepiej postawić na oleje naturalne, które są nierafinowane i tłoczone na zimno. Pomocne mogą być także oliwki dla dzieci.