Fluid udoskonalający SPF 50 Perfecting Fluid Lancaster

Niezależnie od tego, czy spędzasz wakacje na plaży, czy w mieście, co najmniej do końca lata używaj podkładu z bardzo wysokim filtrem. Słońce to główny winowajca przedwczesnego starzenia się i przebarwień! Ten fluid koloryzujący to produkt-hybryda, który zapewnia skórze intensywną ochronę i idealnie jednolite wykończenie. Chroni skórę przed słońcem i fotostarzeniem oraz koryguje przebarwienia (do 96%!) i nieregularny koloryt. Lekka formuła błyskawicznie się wchłania i pozostawia na skórze promienne, jedwabiste wykończenie.

Cena: 205 zł