Jak odświeżyć włosy bez użycia wody, jeśli nie ma pod ręką suchego szamponu? Wystarczy użyć skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej, pudru dla dzieci lub sypkiego do twarzy, białej bądź zielonej glinki lub gazy naciągniętej na szczotkę.

Skrobia ziemniaczana i kukurydziana na głowie, czyli jak odświeżyć włosy bez użycia wody

Aby nadać włosom świeżości przy pomocy mąki ziemniaczanej, wystarczy posypać nią głowę, dobrze wetrzeć, a następnie dokładnie wyczesać. Niestety – tak jak w przypadku suchych szamponów – na włosach mogą zostać widoczne białe ślady. Dlatego kobiety o ciemnych włosach powinny zmieszać w proporcjach 1:1 mąkę ziemniaczaną i kakao. Skrobia ziemniaczana pochłania tłuszcz i brud. Na tej samej zasadzie działa i przynosi podobne efekty. Przygotowaną mieszankę lub nawet samą mąkę warto wsypać do pojemnika z małymi otworkami, np. opakowania po zasypce dla dzieci. To znacznie ułatwi dozowanie domowego odświeżacza.

Puder dla dzieci i sypki puder do twarzy odświeżają włosy

Gdy nie ma czasu na mycie głowy, jak odświeżyć włosy szybko i efektywnie? Używając pudru dla dzieci albo sypkiego pudru do twarzy. Sypkie, pudrowe produkty działają w ten sam sposób co skrobia ziemniaczana lub kukurydziana – pochłaniają tłuszcz i usuwają zanieczyszczenia. Tak samo wymagają dokładnego wyczesania, by nie zostały białe ślady. Wszystkie sypkie produkty do odświeżania włosów można dowolnie łączyć, a do użytku na ciemnych włosach – dodać kakao.

Glinka do odświeżenia włosów bez mycia

Tak jak np. pudry mineralne, tak glinki zawierają krzemionkę, która absorbuje sebum. Dzięki temu można te produkty stosować do przywracania włosom świeżości na sucho. Szczególnie do tego celu nadają się glinki biała i zielona – oczyszczające, a zielona dodatkowo normująca pracę gruczołów łojowych.

Włosy bez użycia wody można odświeżyć gazą na szczotce

Doraźne oczyszczenie włosów spowoduje wyczesanie ich szczotką z założoną na nią gazą. Ważne jest, by szczotka była np. drewniana. Naturalne materiały nawet przy długim czesaniu nie powodują, że włosy zaczną się elektryzować. Na gazie owiniętej wokół szczotki zbierze się brud i tłuszcz.