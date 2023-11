Kuloty charakteryzują się szeroką nogawką, która sięga do połowy łydki. Każda kobieta może dobrze prezentować się w spódnico-spodniach i to niezależnie od tego, jaką ma sylwetkę, jaki nosi rozmiar ubrań oraz w jakim jest wieku. Panie mogą je nosić jako stylizacje na różne okazje m.in. spotkania biznesowe, czy wyjście ze znajomymi.

Reklama

Poza tym w takich spodniach bardzo dobrze prezentują się kobiety, które mają chłopięcą budowę ciała, ponieważ te spodnie sprawiają, że nabierają one kobiecych kształtów. Idealne są również dla pań, które mają szerokie uda i chcą je zakryć. Te spódnico-spodnie doskonale wyglądają w każdej stylizacji.

Kuloty na elegancko lub sportowo. Z czym je nosić?

Kuloty można z pewnością nosić w wersji eleganckiej, gdyż bardzo ładnie sprawdzą się np. w połączeniu z koszulą oraz butami na wysokim obcasie. W kulotach można również podkreślić talię – wystarczy tylko włożyć bluzkę do środka spodni. Poza tym doskonale się prezentują z sandałami. Bardzo ładnie kuloty wyglądają również na sportowo, czyli z koszulką i trampkami, które odpowiednio dobrane kolorystycznie stworzą wyjątkową stylizację. Takie zestawienie idealnie nadaje się na wyjście ze znajomymi do pubu, spotkanie w gronie przyjaciół oraz na inne okazje.

Trendy: Kuloty w innych stylizacjach

Reklama

Aby podkreślić swoją talię, wystarczy założyć spodnie z wysokim stanem, a do tego bluzkę, którą wpuszczamy do środka. Dzięki temu nie tylko podkreślimy swoje atuty, ale również poczujemy się bardziej kobieco. Warto podkreślić, że kuloty nie tylko ładnie wyglądają z butami na wysokim obcasie, ale również można je nosić do butów, takich jak baleriny albo sandały. Ponadto, szerokie spodnie nie zawsze oznaczają, że trzeba nosić do nich obcisłą górę. Do kultów bardzo ładnie będzie się prezentował sweter typu oversize albo jakaś luźna bluzka czy top na wąskich ramiączkach. W innej stylizacji można się również zdecydować się na szerokie spodnie kuloty, a do tego wysokie buty i ramoneska, co doda jej charakteru. Jeśli chodzi o kolory, to można zdecydować się na coś bardziej lub mniej intensywnego albo rzucającego się w oczy. Po prostu warto stworzyć stylizację, w której będziemy się dobrze czuły. Kolor spodni może ładnie komponować się z kolorem bluzki, ale też może być jej zupełnym przeciwieństwem. Dzięki temu stworzymy niepowtarzalną stylizację, która podkreśli atuty i sprawi, że będziemy dobrze wyglądać.