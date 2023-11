5 z 5

Poiret

Błysk do pracy? Ależ oczywiście. O ile wybierzesz satynową szminkę w klasycznej czerwieni! Przecież biuro to nie rewia, a do tego satynowe pomadki zwykle trzymają się dłużej na ustach. Po godzinach dołóż warstwę bezbarwnego błyszczyka - za biurkiem lekki, elegancki połysk zupełnie wystarczy. A jest równie modny, jak turbolśnienie!

