W środku zimy wyglądasz blado i na zmęczoną? Nie ty jedna! Zdarza się to nawet Kate Middleton. Na szczęście jest bardzo prosty sposób, który stosuje także księżna, by szybko dodać skórze koloru i blasku. W sekundę tak jak ona będziesz wyglądać na bardziej opaloną!

Reklama

Sposoby na bladą cerę

Makijaż potrafi wiele, ale aby dobrze wyglądał, musisz zadbać o jakość skóry. Zimą często jest przesuszona, więc pij więcej wody (minimum to 1,5 litra dziennie!) oraz… soku z marchewki, zawierającego beta-karoten, który poprawia koloryt cery. Jedz też jak najwięcej czerwonych i pomarańczowych warzyw i owoców - czynią cuda dla skóry! A kiedy tak ją przygotujesz… czas na trik, wykorzystywany także w codziennym makijażu przez księżną Kate, dzięki któremu będziesz wyglądać, jakby zimowa szaruga wcale cię nie dotyczyła.

Mat. prasowe

Aby w sekundę poprawić wygląd skóry, wystarczy sprytny makijaż. Nie, nie mamy na myśli bronzera. Sposób stosowany przez księżną Kate sposób jest jeszcze łatwiejszy - i ma tę przewagę, że działa i natychmiast, i na przyszłość! Co trzeba zrobić?

Kiedy nakładasz krem nawilżający, wymieszaj go z odrobiną samoopalacza do twarzy. A kiedy nakładasz podkład, dodaj do niego kroplę bronzera (najlepiej rozświetlającego) w płynie. W ten sposób skóra natychmiast odzyska piękny koloryt i blask, a także stopniowo zdrowo się opali. Efekt? Za kilka dni będziesz wyglądać, jakbyś właśnie wróciła z wakacji. A że ten sposób działa, widać doskonale na zdjęciach księżnej Kate!

Polecamy sprawdzone kosmetyki:

Delikatnie brązujące mleczko do twarzy i ciała, Yves Rocher, 47,90 zł

Bronzer do twarzy w płynie, Avon, 39,99 zł