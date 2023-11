1 z 5

Gdyby nie Instagram, ciężko byłoby przyjrzeć się makijażom Pauliny Krupińskiej, bo modelka często stawia na naturalny image, a co za tym idzie - rezygnuje z mocno podkreślonych oczu czy ust. Taki make-up najlepiej widać na fotografiach portretowych, które Paulina chętnie pokazuje na swoim profilu na Instagramie. Widać wtedy, że modelka stawia na rozświetlenie czy podkreślenie brwi, co już nadaje jej nieskazitelnego wyglądu. To trik, który warto wykorzystać w swoich codziennych makijażach!