Fryzura na plażę nie ma większego znaczenia, ale już ochrona włosów - ogromne! Inaczej słona woda, piasek i słońce zniszczą je: połamią i wysuszą, nie mówiąc już o tym, że zrujnują ci koloryzację. Zdradzamy sposoby, by je ochronić!

Reklama

Jak chronić włosy na plaży?

Na plaży najbardziej istotna jest ochrona przed słoną wodą, piaskiem i słońcem. Dużo naraz, ale jest i dobra wiadomość! Na każdy z tych czynników jest ratunek… w drogerii! Najłatwiej jest z promieniami UV. Po prostu przed wyjściem na plażę na całe włosy nałóż kosmetyk z filtrem. Te do włosów nie mają liczb, które oznaczają ich moc, ale możesz założyć, że kosmetyk nałożony na włosy przed wyjściem z hotelu chroni je do pierwszej kąpieli. Potem powinnaś odsączyć włosy z wody i powtórzyć aplikację.

A co kolorem włosów? Blaknie od słońca i wcale nie zawsze z efektem słonecznych, powakacyjnych refleksów… Największym zagrożeniem jest jednak basen, bo chlor w wodzie barwi włosy blond na… zielono! Rozwiązanie: nie mocz głowy (tak, jasne…), pływaj w czepku (przepraszamy…) albo weź na wakacje ochładzającą kolor blond płukankę. Pomoże też na zieleń!

A na to byś nie wpadła

Jest jeszcze jeden sposób-cud, który ochroni twoje włosy na plaży, i to nie tylko od słonej wody i słońca, ale także od piasku i wiatru, które łamią, szarpią i plączą włosy, na dodatek na potęgę rozdwajając końcówki. Ten sposób to… zwykła maska do włosów. Albo twoja ulubiona :). Weź jej na wakacje zapas, bo jeśli nas posłuchasz, zużyjesz jej dużo. Już wyjaśniamy: wychodząc na plażę, na całą głowę i długości włosów nałóż hojną (bardzo) porcję maski do włosów. Tak dużo, żeby włosy aż stały się wilgotne! Zwiąż je potem w luźny węzeł na czubku głowy - to wszystko! Dlaczego to działa? Bo maska tworzy na włosach bogaty, ochronny film (przeciwko słońcu) pełen składników nawilżających (przeciwko przesuszeniu i soli morskiej), a do tego gwarantuje poślizg (przeciwko osadzającym się soli i piaskowi, a także plątaniu się na wietrze). A dodatkowo przez cały dzień na słońcu pielęgnuje włosy! Po powrocie z plaży umyj głowę i już! Nadal masz piękną, elastyczną, lśniącą fryzurę. A po takiej dwutygodniowej kuracji… będziesz nam bardzo wdzięczna za tę radę ;).

Mat. prasowe

A to kosmetyki, które w tym roku polecamy zabrać na urlop:

Davines SU Milk – zmiękczające i ochronne mleczko bez spłukiwania z filtrami UVB i UVA. Zawiera ekstrakt z pomarańczy Chinotto, źródło witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które chronią komórki włosów przed uszkodzeniami powodowanymi przez przedłużoną ekspozycję na słońce. Cena: 100 zł.

Maska Keratynowa ArganiCare - stworzona specjalnie dla włosów suchych, nadaje gładkość i połysk. Tworzy powłokę ochronną na włosach, regeneruje ich strukturę, zapewnia długotrwałą ochronę przed uszkodzeniami i wygładza włosy. Cena: 69 zł.

Płukanka do włosów Silver Venita Salon Professional – eliminuje żółte tony włosów. Ma postać koncentratu do rozcieńczania wodą, więc intensywność uzyskanego koloru zależy od ilości użytego kosmetyku. Cena: ok. 7,20 zł