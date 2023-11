1 z 7

Jeśli nadal by żyła, Jacqueline Kennedy Onassis miałaby teraz 88 lat. Mimo to jej stylowy dorobek nadal żyje – spójrzcie chociażby na stylizacje Melanii Trump. Oczywiście, wielu zdyskredytowało słynny styl pierwszej damy USA jako bezpieczny i konserwatywny. Choć Jackie O nigdy nie była nieskromna – jej eksperymenty modowe sięgały o wiele dalej niż wam się wydaje. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć 6 zasad, według których Jacqueline Kennedy kompletowała swoje stroje.

Więcej: Jackie Kennedy, historia prawdziwa... Swoje życie ukrywała za grubą warstwą mitu

W sprzedaży z nowym numerem magazynu Party znajdziecie nagrodzony BAFTĄ film biograficzny „Jackie" z Natalie Portman w roli tytułowej.