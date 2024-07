1 z 12

Nakręcić film, który pokaże, jaka naprawdę była Jacqueline Kennedy Onassis, to zadanie chyba niewykonalne. Pablo Larraín, reżyser filmu „Jackie”, nawet nie próbował tego zrobić. Wiedział, że słynna pierwsza dama prawdę o sobie ukrywała za grubą warstwą mitu, który sama starannie kreowała. A że miała wyjątkowy talent do przyciągania uwagi ludzi i umiała ich oczarowywać, bez problemu kreowała swój wizerunek i pielęgnowała legendę swojego zabitego męża. Dlatego do dziś jest ikoną. Wszyscy pamiętają jej duże okulary, toczki, dopasowane eleganckie garsonki od najlepszych projektantów i zwiewne sukienki w kształcie litery „A”, które dzięki niej stały się hitem. Kobiety naśladowały jej sposób ubieraniasię i fryzury, a Jackie chętnie dostarczała nowych wzorców do kopiowania. Z rachunków Białego Domu wynika, że tylko w 1961 roku wydała na stroje aż 40 tys. dolarów. Jeszcze lepsza była jednak w kreowaniu idealnego obrazu swojego nieudanego małżeństwa...