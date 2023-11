1 z 5

Kiedy po raz pierwszy jedziecie na Festiwal Filmowy w Cannes, to absolutnie zrozumiałe, że chcecie, aby wasz strój robił odpowiednie wrażenie. Dokładnie to zrobiła brazylijska influencerka Camila Coelho. Modelka i blogerka pokazała się na czerwonym dywanie podczas premiery filmu „Everybody Knows" w sukni, której koszt szacuje się na 3,6 miliona złotych.

Więcej: Festiwal w Cannes: Doda znów zachwyca! Ciężko oderwać od niej wzrok! ZDJĘCIA

Tak, dobrze przeczytaliście. Nie 360, nie 3600, ani nawet nie 36000 złotych. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby przekonać się jak wygląda suknia, której cena wynosi tyle, co całkiem spory dom w Warszawie.

Więcej: Julia Wieniawa i Jessica Mercedes zachwyciły w Cannes? Zobacz ich ZDJĘCIA z czerwonego dywanu!