Rajstopy do wieczorowej sukienki stanowią obowiązkowy element stylizacji sylwestrowych i karnawałowych. Przy ich wyborze warto zwrócić uwagę na tkaninę, z której została wykonana nasza kreacja, a także typ butów – wbrew pozorom cieliste rajstopy nie zawsze będą idealnym rozwiązaniem. Za to dobrym pomysłem może okazać się postawienie na rajstopy wzorzyste: w gwiazdki, kropki lub w kwiatki.

W swojej szafie warto mieć kilka rodzajów rajstop, pasujących do różnych stylizacji. Poza tym na każdą imprezę – nie tylko sylwestrową i karnawałową – warto zaopatrzyć się w dodatkową parę rajstop. Może się ona przydać wówczas, gdy przypadkowo uszkodzimy swoje rajstopy.

Jak dobrać rajstopy do sukienki?

Przy wybieraniu rajstop do sukienki wieczorowej warto pamiętać o podstawowej zasadzie – cieńsze pończochy są bardziej eleganckie. Pasują one przede wszystkim do kreacji, wykonanych z delikatnych materiałów, np. tiulu. W takim przypadku najbezpieczniejszą opcją będzie wybór rajstop o grubości 15-20 DEN (skrót ten oznacza gęstość splotu włókien). Ciekawą opcją są błyszczące rajstopy w cielistym kolorze. Jednakże mogą one nieco poszerzać nogi, dlatego powinny ich unikać kobiety o masywnych udach i łydkach.

Do sukienek wykonanych z cięższych materiałów i obszytych różnymi ozdobami, np. cekinami, warto postawić na grubsze rajstopy w kolorze czarnym. Ciekawą opcją są modele wzorzyste i ażurowe, które mogą stanowić ciekawe urozmaicenie prostej i jednokolorowej sukienki.

Rajstopy a typ butów

Bardzo ważną zasadą przy wyborze rajstop jest również to, że nie powinny one być ciemniejsze niż buty. Dlatego też do białych, srebrnych i złotych butów zaleca się założyć rajstopy w cielistym kolorze. Z reguły nie powinno również zakładać się pończoch do butów z odkrytą piętą lub palcami. W takim przypadku pomocne mogą okazać się rajstopy bezszwowe, których główną funkcją nie jest ochrona przed zimnem, a ujednolicenie kolorytu skóry.

Jak zabezpieczyć rajstopy przed uszkodzeniem?

Przed imprezą karnawałową i sylwestrową warto pamiętać o zabezpieczeniu rajstop przed uszkodzeniem. Kilka godzin przed wyjściem można włożyć je do zamrażalnika. Dobrą opcją jest również spryskanie ich lakierem do włosów lub kosmetykiem utrwalającym makijaż. Innym rozwiązaniem jest zmoczenie rajstop w roztworze z wody, soli i octu.