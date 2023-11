1 z 4

14 sierpnia dla Rafała Maślaka i Kamili Nicpoń był najprawdopodobniej najważniejszym dniem w ich życiu! Para powiedziała sobie sakramentalne "TAK" i zaskoczyła cichym ślubem! Panna młoda wyglądała zjawiskowo, jednak cena jej sukienek zwala z nóg! Wiemy, ile kosztowały!

Kamila Nicpoń wydała majątek na suknię ślubną

Model z partnerką zaszokowali cały show-biznes! Choć głośno mówili o planowanym ślubie, nikt do końca nie wiedział, kiedy i gdzie ma odbyć się ceremonia. Udowodnili tym samym, że jeśli się chce zachować w tajemnicy tak ważne prywatne chwile to jest to możliwe.

Okazuje się, że po raz kolejny ich fani mogą przeżyć lekki szok! Suknie Kamili kosztowały fortunę! Znamy ich cenę!

