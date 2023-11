3 z 10

Jeśli chodzi o pielęgnację skóry (nie tylko twarzy), to ten suchy olejek Nuxe Huile Prodigieuse może się okazać niezawodny dla twojej mamy! Może go używać na każdą partię ciała, a nawet na włosy! Ten suchy olejek ze złotymi drobinkami działa jak antyoksydacyjna tarcza. Rozświetla skórę, ujędrnia ją i - co ważne - redukuje widoczność rozstępów! Gdy nałożysz go na włosy, odkryjesz jego kolejne zastosowanie. Suchy olejek Nuxe odżywi je i poprawi ich ogólną kondycję.

Jeden kosmetyk, a tyle zastosowań. Praktyczne mamy, które nie lubią, gdy ich kosmetyczka pęka w szwach, będą wniebowzięte!