Idealna sukienka na wiosnę z Pepco za 40 zł. W Mohito identyczna jest 4 razy droższa!

Powoli zbliża się czas na kompletowanie wiosennej garderoby. Jeśli zaczniemy to robić z wyprzedzeniem mamy możliwość znaleźć prawdziwych perełek w świetnych cenach. Właśnie nadarza się jedna z takich okazji! W nowej gazetce Pepco pojawiła się sukienka, która idealnie sprawdzi się na wiosnę, ale co ciekawe możemy nosić ją już teraz, zakładając na nią ciepły, obszerny sweter czy wiązany kardigan - w końcu takie połącznie jest prawdziwym hitem już od kilku sezonów. To zdecydowanie model, który warto mieć w swojej szafie! Sami zobaczcie...

Idealna sukienka na wiosnę z Pepco za 40 zł!

W popularnych dyskontach i sieciówkach powoli pojawiają się propozycje ubrań na wiosnę. Niektóre z nich to prawdziwe perełki, które sprawią, że stworzymy modne stylizacje, a przy tym nie wydamy na to majątku. Taka okazja czeka właśnie na wielbicielki sklepu Pepco. W ofercie pojawiła się luźna sukienka z żakardowej dzianiny z falbaną na dole, a co ważne kosztuje jedynie 40 zł.

Ten model z powodzeniem można nosić już teraz do ciężkich butów czy wysokich kozaków, a wiosną idealnie będzie prezentowała się do czarnych botków czy kultowych już białych sneakersów, które nosimy absolutnie do wszystkiego.

Tylko spójrzcie na tę sukienkę! Jest doskonała i ta cena...

Mat. prasowe Pepco

Z kolei w nowej ofercie Mohito znajdziemy uroczą sukienkę w kropki, która przypomina model dostępny w Pepco. Za tą sukienkę trzeba zapłacić 159 zł.

Mat. prasowe

Subtelne i kobiece kropki w tym sezonie wróciły do łask. Co ciekawe można je nosić nie tylko do szpilek, balerin czy sandałów, ale również do ciężkich butów i sneakersów.