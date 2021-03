Ida Nowakowska z torebką za tysiąc złotych. Niemal identyczną znaleźliśmy dla was za mniej niż 120 zł.

Ida Nowakowska zawsze wygląda stylowo i coraz chętniej wybiera luźne stylizacje. Ostatnio gwiazda "Pytania na śniadanie" zdecydowała się na zestaw w czarnym kolorze, a na uwagę zwraca torebka Idy Nowakowskiej, która tak naprawdę jest plecakiem. Model, który wybrała tancerka kosztuje 1000 złotych i jest to propozycja od marki Nimal Store. Znaleźliśmy podobny w znanej sieciówce!

Ida Nowakowska z torebką za tysiąc złotych!

Ida Nowakowska jest już w siódmym miesiącu ciąży i niebawem po raz pierwszy zostanie mamą. Gwiazda "Dance dance dance" jest cały czas aktywna zawodowo i zachwyca swoimi stylizacjami w "Pytaniu na śniadanie". Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę pod studiem TVP, a Ida Nowakowska po raz kolejny zwróciła uwagę swoją stylizacją. Tym razem postawiła na rockowy look z kowbojkami ozdobionymi gwiazdą i torebką z wężowym wzorem w roli głównej.

To właśnie stylowa torebka marki Nimal Store zwróciła naszą uwagę. Okazuje się, że to minimalistyczny plecak, który można nosić również jako torebkę. Idealne rozwiązanie! Co ciekawe podobny model plecaka znajdziecie w Mohito za 119 zł.

Instagram / idavictoria

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" plecak Nimal Store nosi w formie torebki.

Plecak w stylu Idy Nowakowskiej kupicie w Mohito za 119 zł. Ten model dostępny jest w kolorze czarnym i beżowym.