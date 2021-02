Ida Nowakowska będzie mieć córkę czy syna? Prowadząca "Pytania na Śniadanie" zdradziła płeć dziecka. Tylko w "Party"!

Niedawno podczas „Pytania na śniadanie” Ida Nowakowska przyznała, że jest już w szóstym miesiącu ciąży. Dostała piękny tort z napisem: "Boy or girl", co znaczy "chłopiec czy dziewczynka" i obiecała fanom programu, że niedługo zdradzi płeć swojego maleństwa. Teraz właśnie to zrobiła na łamach magazynu "Party":

Zawsze chciałam mieć dużą rodzinę i marzyłam o tym, żeby być mamą – opowiada „Party” Ida Nowakowska.

Nigdy tego nie ukrywała.

To niezwykłe, bo moi przyjaciele, znajomi księża i siostry zakonne przysyłali mi SMSy, że modlą się za to, żebym miała dzidziusia. I wymodlili. Obserwuję ten fascynujący cud i całkowicie zdominował moje życie. Nie wiedziałam, że ciąża da mi taką nową ogromną siłę i radość, ale też, że będzie w moim sercu tak dużo strachu i obaw o zdrowie dzidziusia. Pokochałem tego dzidziusia całkowicie i bezwzględnie – mówi z uśmiechem Ida.

Prezenterka „Pytania na śniadanie” zostanie mamą za trzy miesiące. Czy zna płeć dziecka? Tak! Będzie to chłopiec!

Chyba możemy już zdradzić, że to będzie chłopiec! W tym samym czasie dzieci spodziewają się także moi przyjaciele. Na świat ma przyjść kilku chłopaków i dziewczynka. Mam nadzieję, że zostaną przyjaciółmi na całe życie – dodaje.

Ida czuje się świetnie i cieszy się, że jej mąż Jack Herndon mieszka teraz w Polsce i ciążę mogą przeżywać razem.

Ida już niebawem zostanie mamą!