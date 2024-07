1 z 9

Joanna Horodyńska i Omenaa Mensah zawsze wiedzą, co w modzie piszczy - również to, że dżins jest jednym z ważniejszych trendów nadchodzącej wiosny! W dżinsach możemy chodzić od rana do nocy i nigdy nie mamy ich dosyć, dlatego teraz z niebieskiego denimu projektanci uszyli dla nas również bluzki, sukienki, a nawet płaszcze. Najbardziej hot jest dżinsowy total look, jeśli jednak nie jesteś przekonana do tego trendu skuś się chociaż na jeden oryginalny dodatek: buty, kapelusz albo... okulary!

Na zdjęciu: okulary z dżinsowymi oprawkami Zara, 59,90 zł

