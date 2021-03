Znów są w Biedronce! Hitowe futerkowe klapki, które są jednym z najgorętszych trendów na Instagramie już od kilku sezonów, ponownie zagościły w ulubionym dyskoncie. Klapki z antypoślizgową podeszwą, które udało nam się znaleźć w Biedronce, są nie tylko ultra lekkie, ale i ultra wygodne. Dostępne są tam w klasycznej rozmiarówce od 37 do 41. Najbardziej jednak kusząca jest ich cena - klapki z futerkiem w Biedronce kosztują zaledwie 17,99 zł. Znajdziesz je w Biedronce od 25 marca do 7 kwietnia, lub do wyczerpania zapasów.

Zobacz także: KENDALL+KYLIE w Biedronce już marca! Ceny plecaków i torebek zaczynają się od 70 złotych

Futerkowe klapki w Biedronce za 17,99 zł

W Biedronce dostępne są dwa modele klapków z futerkiem - możesz zdecydować się na klasyczną czerń lub cały czas bardzo modny motyw zwierzęcy. Klapki dostępne są w rozmiarach od 37 do 41. Spiesz się, bo z pewnością znikną ze sklepów w mgnieniu oka.

Biedronka

Niemal ten sam model ma w swojej szafie m.in. Kim Kardashian.

EastNews

Skusisz się na futerkowe klapki tej wiosny? Możesz śmiało nosić je jako domowe kapcie lub po prostu jako codzienne obuwie w połączeniu z jeansami lub sukienką. Możliwości jest wiele. Nie wierzysz? Poniżej zerknij na kilka inspiracji z Instagrama. Z pewnością przekonają cię do zakupu futerkowych klapków!