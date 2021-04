Hit Instagrama w Biedronce za 35 złotych! W tych butach przechodzisz całą wiosnę

Białe niskie trampki to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiety wiosny 2021. Ten kultowy model, który został jednym z największych hitów marki Converse, pasuje do wszystkiego. Ich cena waha się przeważnie w okolicach 200 złotych. Białe niskie trampki możesz kupić od 13 kwietnia w Biedronce za jedyne 34,99 zł. Dostępne są w rozmiarach od 36 do 45. Jeśli nie jesteś przekonana do tego modelu w białym kolorze, możesz zdecydować się na nie w czerni lub w granacie. Wszystkie kosztują tyle samo.

Białe trampki - do czego je nosić?

Białe buty to klasyczny, neutralny kolor w stylizacji, co oznacza, że większość barw do nich pasuje i łatwo je wkomponować prawie do każdej kolorystyki. Biały kolor w stylizacjach jest mimo wszystko bardzo mocnym akcentem, dlatego warto połączyć go z pastelowymi kolorami. Do bieli pasują na przykład przygaszone róże, szarości, lekko wyblakła zieleń oraz błękit. Nie zapominaj też o klasycznym połączeniu czerni z bielą! Co ważne, białe buty dobrze odnajdują się w... białej stylizacji.

Białe niski trampki możesz kupić od poniedziałku, 12 kwietnia w Biedronce. Oferta jest ważna do 25 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Cena za parę to 34,99 zł.

Takie trampki są na Instagramie jednym z największych hitów. Tak naprawdę każda influencerka ma je w swojej szafie.