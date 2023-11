Henna pudrowa to nowość na rynku kosmetycznym. Stanowi alternatywę dla makijażu permanentnego. Efekt na skórze i włoskach utrzymuje się dłużej w porównaniu do tradycyjnej henny i gwarantuje lepsze pokrycie siwych brwi. Jeśli zależy Ci na naturalnym wyglądzie i idealnym kształcie brwi, to henna pudrowa będzie świetnym wyborem.

Reklama

Henna pudrowa dba o włoski, odżywia je i pielęgnuje. Przywraca wzrost brwi o 60%. Podczas zabiegu kosmetyczka nałoży pastę koloryzującą i zadba o wyregulowanie brwi i nadanie im perfekcyjnego kształtu, który będzie pasował do Twojej twarzy i oprawy oczu. Brwi będą pięknie wypełnione.

Henna pudrowa do brwi – zastosowanie

Henna pudrowa występuje w aż 12 kolorach! Można je sobą łączyć, aby uzyskać idealny odcień pasujący do włosów i karnacji. Dzięki temu niezależnie od tego, czy jesteś blondynką, brunetką czy masz rude włosy, wspólnie z kosmetyczką znajdziesz kolor henny odpowiedni dla siebie. Efekt na skórze utrzymuje się do 2 tygodni a na włoskach do 7 tygodni.

Henna pudrowa do brwi – jak wygląda zabieg?

Dzięki hennie pudrowej możliwe jest wypełnienie ubytków łuków brwiowych i podkreślenie brwi. Na 48 godzin przed wykonaniem zabiegu zaleca się wykonanie próby uczuleniowej. Natomiast sam zabieg trwa około godziny. Najpierw kosmetyczka przeprowadzi krótką rozmowę, wspólnie wybierzecie kolor henny i ustalicie pożądany kształt brwi. Następnie wykona demakijaż brwi i oczu, później zaznaczy kształt brwi. Aby nie zafarbować niechcianych miejsc na skórze, okolice oczu posmaruje specjalną białą pastą. Potem nałoży hennę. Mieszanka musi pozostać na brwiach od 20 do 30 minut w zależności od efektu jaki chcesz osiągnąć. Po upływie tego czasu kosmetyczka zmyje hennę i przystąpi do regulacji brwi wybraną metodą - za pomocą wosku albo pęsety. Cena zabiegu wynosi od 50 zł do 80 zł.

Pobierz oferowany przez Notino kod rabatowy i kup wszystkie produkty do wykonania henny pudrowej.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

Nie należy wykonywać zabiegu, jeśli wystąpiła pozytywna reakcja na próbę uczuleniową. Przeciwwskazaniem są wszelkie stany zapalne oczu i powiek, otarcia, rany, urazy, opuchlizna, zapalenie spojówek i choroby skóry, np. łuszczyca. Jeśli w ostatnim czasie był wykonywany zabieg makijażu permanentnego, to także nie można nakładać henny. Stan po chemioterapii wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

Jak dbać o brwi po zabiegu?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie można dotykać, pocierać i ruszać włosków poddanych zabiegowi. Przez 48 godzin po zabiegu nie należy stosować silnych środków do demakijażu, które mogłyby usunąć barwnik. Przez 24 godziny należy unikać sauny i basenu. Tak, jak w przypadku tradycyjnej henny wszystkie kosmetyki na bazie olejku mogą sprawiać, że kolor będzie blakł szybciej.