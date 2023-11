Takiej sesji sukien ślubnych jeszcze nie było! Gwiazdą kampanii najnowszej kolekcji ślubnej Laurelle na sezon 2019/2020 została wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, ikona - Helena Norowicz. Ponadczasowa uroda, wrodzona klasa i elegancja, a przede wszystkim ujmująca osobowość modelki znakomicie wpisały się w osobowość Laurelle. Marka pragnie inspirować Polki, zachęcać je do tego, by bez względu na wiek śmiało realizowały najskrytsze ślubne marzenia.

- Zbliża się przełomowy rok 2020 i chciałam, by wyjątkowość tej daty znalazła odzwierciedlenie w kampanii wizerunkowej najnowszej kolekcji sukien ślubnych – mówi Agata Nivette, projektantka Laurelle. - Zawsze szukam niestandardowych rozwiązań zarówno, jeśli mowa o samych projektach, jak i osobach, z którymi współpracuję. Od początku byłam przekonana, że pomysł, by to właśnie Helenę Norowicz uczynić muzą Laurelle, jest strzałem w dziesiątkę. Gdy doszło do realizacji, współpraca z panią Heleną okazała się szalenie ekscytującym doświadczeniem – dodaje projektantka.